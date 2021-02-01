Украина

Киевский клуб заинтересован в габонце.

Нападающий турецкого Хатайспора Аарон Бупендза заинтересовал киевское Динамо. Об этом сообщает NTV Spor.

По информации источника, руководство Динамо уже контактировало с боссами турецкого клуба по возможному переходу габонца.

Киевлян оповестили, что готовы отпустить футболиста лишь за 10 миллионов евро и хотели бы получить в придачу одного из игроков Динамо, чье имя остается неизвестным.

Также в услугах Бупендзы заинтересованы турецкие гранды Истанбул и Галатасарай.

В текущем сезоне в 19 матчах Суперлиги габонский форвард уже забил за клуб 15 голов. На его счету 13 матчей и 3 гола за сборную своей страны.

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