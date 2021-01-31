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Бельгийский клуб арендовал двух футболистов.

Брюгге на своем официальном сайте объявил о подписании двух игроков — вингера Манчестер Юнайтед Тахита Чонга и хавбека Фенербахче Набиля Дирара.

Оба футболиста подписали арендные соглашения до конца нынешнего сезона.

21-летний Чонг в первой половине сезона выступал за Вердер, где провел 15 поединков, в которых забил один гол и отдал два ассиста.

34-летний Дирар в этом сезоне пока участия не принимал, но он уже знаком с Брюгге, цвета которого защищал в период с 2008 по 2012 год.

В настоящее время Брюгге лидирует в своем чемпионате Бельгии после 24 туров, набрав 54 очка. Уже в следующем месяце бельгийский гранд сыграет против Динамо в плей-офф Лиги Европы. Матчи пройдут 18 и 25 февраля.