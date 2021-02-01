Украина

Мирча Луческу определился с составом Динамо Киев на контрольный поединок.

В понедельник, 1 февраля, в спарринге с Динамо Тбилиси в атаке Динамо Киев произошли изменения. Вместо Артема Беседина в стартовом составе на поле выйдут Владислав Супряга и Назарий Русин.

Запасные: Бущан, Нещерет, Миколенко, Попов, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Де Пена, Цыганков, Родригес, Н.Волошин, В.Волошин, Буяльский, Ванат, Беседин.

В 16:15 по киевскому времени на Football.ua начнется видеотрансляция поединка.