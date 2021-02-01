Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка

Динамо Киев в рамках контрольного поединка на сборах в Турции играло против Динамо из Тбилиси и добилось минимальной победы.

Единственный гол в матче забил Буяльский уже в компенсированное время.

Обзор матча:

Динамо - Динамо Тбилиси 1:0

Гол: Буяльский, 90+2

Динамо (1-й тайм): Бойко – Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.



Динамо (2-й тайм): Нещерет – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Сидорчук – де Пена, Буяльский, Шапаренко, Родригес – Беседин (Ванат, 80).

Динамо Тбилиси: Квасхвадзе – Кобури, Гбеньон, Монхил – Меквабишвили, Папава – Цоцонава, Кардава, Споркследе – Габедава, Марушич.