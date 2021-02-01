Динам Киев - Динамо Тбилис, фото Динамо
01 февраля 2021, 23:05
Динамо Киев в рамках контрольного поединка на сборах в Турции играло против Динамо из Тбилиси и добилось минимальной победы.
Единственный гол в матче забил Буяльский уже в компенсированное время.
Обзор матча:
Динамо - Динамо Тбилиси 1:0
Гол: Буяльский, 90+2
Динамо (1-й тайм): Бойко – Сидклей, Сирота, Забарный, Караваев – Шепелев, Шапаренко, Леднев, Дуэлунд – Русин (Ванат, 37), Супряга.
Динамо (2-й тайм): Нещерет – Миколенко, Шабанов, Попов, Кендзера – Сидорчук – де Пена, Буяльский, Шапаренко, Родригес – Беседин (Ванат, 80).
Динамо Тбилиси: Квасхвадзе – Кобури, Гбеньон, Монхил – Меквабишвили, Папава – Цоцонава, Кардава, Споркследе – Габедава, Марушич.