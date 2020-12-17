Украина

Хавбек Динамо высказался о результатах жеребьевки плей-офф Лиги Европы.

Динамо Киев предстоит встретиться с бельгийским Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Полузащитник "бело-синих" Карлос Де Пена поделился эмоциями от результатов жеребьевки плей-офф турнира и оценил шансы своей команды на проход в следующую стадию.

"Считаю, что Брюгге — очень хорошая команда. Ведь они выбили нас в прошлом сезоне на пути в группу Лиги чемпионов. Они показывают хороший футбол. Нам придется нелегко, хотя шансы пройти у нас, конечно же, есть. И они вполне реальные".

"Прошлогодние матчи с Брюгге запомнились как два очень тяжелых поединка. В Бельгии мы играли лучше, чем в Киеве и вполне могли вырвать ничью. Домашнюю игру мы начали очень хорошо, открыли счет, но не могли увеличить свое преимущество в счете, забить еще. И все пошло не по плану. Но в этом заслуга и Брюгге, это сильная команда, в составе которой играют хорошие футболисты".

"Думаю, с того момента Брюгге стал сильнее. Они сохранили состав и даже укрепили его несколькими игроками, которых я знаю. Эти игроки должны были усилить команду. Тем не менее, считаю, что мы тоже стали сильнее. У нас есть своя философия, и мы играем вместе в нынешнем составе уже довольно-таки долгое время. При этом наши молодые футболисты все время прибавляют".

"В целом клубы из Бельгии любят и умеют играть в хороший, красивый футбол, контролировать ход игры. Брюгге — действующий чемпион и лидер текущего чемпионата, так что эта команда – лучший представитель бельгийского футбола на данный момент. Оценим этот уровень в феврале".

"Как оцениваю выступления в Лиге чемпионов? Нужно учитывать, что в группе нам попались два топ-клуба, с которыми было очень тяжело добыть положительный для нас результат. Если быть реалистами, то нашей объективной целью было пройти в весеннюю часть еврокубков, как минимум добыть путевку в Лигу Европы. С этой задачей мы справились", — приводит слова Карлоса Де Пены официальный сайт Динамо.

Напомним, что поединки стадии плей-офф Лиги Европы состоятся уже в 2021 году. Первый матч Динамо против Брюгге пройдет 18 февраля в Киеве, а ответная встреча в Бельгии запланирована на 25 февраля.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложение на Android!



​Переходи по ссылке и будь в тренде!