Украина

Контракт игрока с клубом рассчитан на пол года.

Ингулец объявил о подписании бывшего вингера Ворсклы Дениса Васина. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 31-летним футболистом подписан сроком на полгода.

Васин — воспитанник одесского Черноморца. Его последним клубом была полтавская Ворскла, за которую он провел 47 матчей и забил в них 8 голов.

Также он имеет опыт выступлений за Белшину (Беларусь), Карпаты, Мариуполь и Сталь из Камянского.

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