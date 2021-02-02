Команда Сеогея Лавриненко отомстила болгарам за Александрию.
Фото ФК Ингулец
02 февраля 2021, 18:08
Во вторник, 2 февраля, Ингулец провел спарринг с болгарской Ардой и одержал минимальную победу — 2:1.
Первый гол в составе украинской команды на 20-й минуте забил Ники Ситчинава, а победный мяч после перерыва в ворота соперника отправил Денис Васин.
Стоит отметить, что ранее Арда обыграла Александрию — 3:1.
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