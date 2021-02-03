Украина

Днепряне усилились бразильским легионером.

Днепр-1 подписал Фабрицио Родригеса да Силву Феррейру на правах арендного соглашения из Фламенго, сообщает официальный сайт клуба.

Билл, как его называют сокращенно, будет выступать за днепрян до конца текущего сезона. За Фламенго вингер провел всего один матч.

Сезон-2020 Билл провел в аренде в Серии В за команду Клуб Регатас Бразил (25 матчей, 4 гола, 1 результативная передача в чемпионате Бразилии и 2 матча в национальном Кубке).

Напомним, что ранее Днепр-1 связывали с покупкой другого футболиста из Фламенго.