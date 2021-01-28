Украина

Днепряне могут оформить дорогостоящий трансфер.

Днепр-1 готов предложить пять миллионов евро за нападающего Фламенго Витиньо, сообщает журналист Густаво Энрике Дандо Чоке.

27-летний футболист уже выступал в Европе за московский ЦСКА 1,5 года. Тогда он обошелся "армейцам" в 9,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Витиньо провел 27 поединков на клубном уровне, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что в Украину может вернуться Матеус, который ранее выступал за Днепр.