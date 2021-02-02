Украина

Контрольный поединок с Дритой закончился минимальным поражением украинской команды.

Во вторник, 2 февраля, Минай уступил в спарринге чемпиону Косово — сообщил официальный сайт закарпатцев.

Против Дриты тренерский штаб решил дать возможность проявить себя молодым игрокам, а Милевский, Нуриев и ряд других опытных футболистов получили отдых.

Матч проходил в равной борьбе, однако реализовать один момент удалось Дрите, завершившей поединок минимальной победой.

В среду, 3 февраля, Минай сыграет с Македонией ГП.

Минай — Дрита 0:1

Минай: Попович (Каниболоцкий), Петрусенко, Чушенко, Маембе, Кополовец (игрок на просмотре), Ткачук, Панчишин (Хахлев), Ахмедзаде, Кожанов, Пиняшко, Угечукву (Шиндер).

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