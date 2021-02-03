Украинский клуб проведет очередной спарринг на сборах в Турции.
ФК Минай
03 февраля 2021, 14:55
В рамках учебно-тренировочного сбора Минай проведет очередной контрольный матч в Турции.
Соперником украинского коллектива будет северомакедонская команда Македония ГП. Матч пройдет 3 февраля в 15:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-трансляция противостояния:
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