Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Шахтер в рамках подготовки ко второй части сезона в рамках турецкого сбора играл против Слована из Братиславы и уступил с минимальным счетом.

Единственный гол в поединке забил Даниэл под занавес встречи.

Обзор матча:

Шахтер - Слован 0:1

Гол: Даниэл, 87.

Шахтер: Трубин — Болбат, Кривцов, Бондарь, Корниенко — Майкон — Тете, Дентиньо, Алан Патрик, Марлос — Соломон.

Запасные: Гриценко. Мампасси, Удод, Капинус, Кобак, Хромей, Шостак.