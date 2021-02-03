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Шахтер - Слован, фото Шахтер
03 февраля 2021, 20:06
Шахтер в рамках подготовки ко второй части сезона в рамках турецкого сбора играл против Слована из Братиславы и уступил с минимальным счетом.
Единственный гол в поединке забил Даниэл под занавес встречи.
Обзор матча:
Шахтер - Слован 0:1
Гол: Даниэл, 87.
Шахтер: Трубин — Болбат, Кривцов, Бондарь, Корниенко — Майкон — Тете, Дентиньо, Алан Патрик, Марлос — Соломон.
Запасные: Гриценко. Мампасси, Удод, Капинус, Кобак, Хромей, Шостак.