Украина

Конкуренцию "горнякам" может составить туринский Ювентус.

Защитник Интернасьонала Винисиус Тобиас попал в сферу интересов донецкого Шахтера, сообщает Globo Esporte.

В настоящее время его клуб и агент футболиста Аугусто Ногейра отрицают факт переговоров с другими клубами, но за игроком стоит серьезный интерес. Сам Винисиус для начала намерен закрепиться в основном составе бразильского клуба.

В его контракте с Интернасьоналом есть пункт с суммой отступных в размере 60 млн евро, а сам игрок оценивается в 10 млн евро.

Помимо "горняков" в услугах Тобиаса заинтересованы Ювентус, Реал и Бавария.