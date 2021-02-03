Конкуренцию "горнякам" может составить туринский Ювентус.
Винисиус Тобиас, ФК Интернасьональ
03 февраля 2021, 15:23
Защитник Интернасьонала Винисиус Тобиас попал в сферу интересов донецкого Шахтера, сообщает Globo Esporte.
В настоящее время его клуб и агент футболиста Аугусто Ногейра отрицают факт переговоров с другими клубами, но за игроком стоит серьезный интерес. Сам Винисиус для начала намерен закрепиться в основном составе бразильского клуба.
В его контракте с Интернасьоналом есть пункт с суммой отступных в размере 60 млн евро, а сам игрок оценивается в 10 млн евро.
Помимо "горняков" в услугах Тобиаса заинтересованы Ювентус, Реал и Бавария.