Украина

Нападающий киевского Динамо поделился информацией о своей текущей физической форме.

Вторая часть зимних тренировочных сборов, которую киевское Динамо решило проводить на турецких полях, находится в своей наиболее активной стадии. Футболисты сочетают нагрузки во время занятий с проведением контрольных поединков, поэтому практически не имеют свободного времени в своем распоряжении.

Однако, пресс-службе "бело-синих" удалось пообщаться с лидером атак столичного клуба — Виктором Цыганковым, который в процессе интервью рассказал об уровне своей физической подготовки на данный момент.

"Сборы и предназначены для того, чтобы во время них готовиться, — сказал украинский нападающий, — Чем больше у нас будет игр, тем быстрее наберем оптимальные кондиции. Что касается лично меня, то чувствую себя хорошо. Работаю вместе с командой и понемногу прибавляю в кондициях.

С нетерпением жду официальных матчей, ведь в них приятнее играть, чем в контрольных поединках. Надеюсь, мы сумеем хорошо подготовиться, и будем находиться в отличной форме".

Цыганков также не забыл сказать несколько теплых слов в адрес болельщиков: "Хочется, чтобы наши болельщики могли приходить на стадион, ведь мы за ними очень скучали. Все, что мы делаем, в первую очередь — для них. Надеюсь, что мы сможем сыграть на хорошем уровне в весенней части сезона, и порадуем наших фанатов победами".

Футболист Динамо также упомянул о предстоящей двухматчевой дуэли против бельгийского Брюгге в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА: "Брюгге? Их еще не начали изучать. Пока что, мы готовимся к восстановлению сезоне вне зависимости от соперников. Придет время — рассмотрим бельгийцев более детально", — подытожил Виктор Цыганков.

Киевское Динамо сегодня, 4 февраля, ожидает контрольный поединок против болгарского ЦСКА София, который начнется в 16:15 по киевскому времени. Посмотреть онлайн эту игру Вы сможете на нашем сайте.