Украина

Полузащитник киевского Динамо рассказал о ходе подготовки к возобновлению официальных поединков.

Киевское Динамо в данный момент сезона в Турции проводит вторую часть зимних тренировочных сборов, с помощью которых намерено подготовится к возобновлению официальных поединков.

Полузащитник "бело-синих" Богдан Леднев в интервью пресс-службе клуба прокомментировал ход тренировочного процесса под руководство опытного румынского наставника Мирчи Луческу.

"Могу сказать, что нам повезло с погодой: дождь шел, но всего один день, а сейчас — достаточно приятно работать, — считает футболист, — Хорошо также и то, что у нас есть много контрольных игр в графике, так как с их помощью можно легче проходить подготовку к будущим официальным встречам.

Безусловно, все уже хотят вернуться к полноценной игре. Надеюсь, что нам удастся подготовится наилучшим образом, и как можно более качественно войти в сезон".

Рассказал украинец и о некоторых тренерских подходах со стороны Мирчи Луческу: "Молодым наставникам есть чему поучиться у Луческу, ведь он — специалист мирового уровня. Всем приятно посмотреть за его рабочим процессом во время тренировок, за тем, как он руководит процессом, и что-то вынести для себя.

Мы, футболисты, в свою очередь, каждый день учимся чему-то новому. Луческу замечает очень много мелочей. Самое важное — прислушиваться к его советам и замечаниям, и продолжать прогрессировать", — подытожил Богдан Леднев.

Киевское Динамо сегодня, 4 февраля, ожидает контрольный поединок против болгарского ЦСКА София, который начнется в 16:15 по киевскому времени. Посмотреть онлайн эту игру Вы сможете на нашем сайте.