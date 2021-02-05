Украина

Украинское дерби завершилось победой представителя УПЛ.

Минай завершил программу зимних сборов в Турции спаррингом против Вереса.

Представитель Первой лиги ничего не смог противопоставить команде УПЛ — Минай выиграл со счетом 4:0.

Хет-триком отметился Анатолий Нуриев, еще один мяч на счету Мислава Матича.

Минай — Верес 4:0

Голы: Нуриев, 19, 34, с пенальти, 75, Матич, 88.

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