Украинское дерби завершилось победой представителя УПЛ.
Фото ФК Минай
05 февраля 2021, 17:27
Минай завершил программу зимних сборов в Турции спаррингом против Вереса.
Представитель Первой лиги ничего не смог противопоставить команде УПЛ — Минай выиграл со счетом 4:0.
Хет-триком отметился Анатолий Нуриев, еще один мяч на счету Мислава Матича.
Минай — Верес 4:0
Голы: Нуриев, 19, 34, с пенальти, 75, Матич, 88.
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