Украина

Два клуба УПЛ провели спарринг на сборах в Турции.

В пятницу, 29 января, две украинские команды Олимпик и Минай провели товарищеский поединок.

Поединок на стадионе Титаник завершился со счетом 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме, причем донецкая команда повела в счете уже на первой минуте встречи благодаря забитому мячу Чогадзе. Минай ответил результативным ударом Угечукву в середине тайма.

Олимпик — Минай 1:1

Голы: Чогадзе, 4 — Угечукву, 29.

Олимпик (1-й тайм): Альими, Снурницын, Драме, Пасич (Альваренга 30’), Хамелюк, Политыло, Романовский (Завийский 30’), Тейшейра, Чогадзе (Бенито 30’), Нкенг.

Олимпик (2-й тайм): Альими, Зотько, Векляк, Лебеденко (Пасич 60’), Альваренга, Хамелюк (игрок на просмотре 60’), Политыло (Романовский 60’), Тейшейра (Чогадзе 60’), Завийский, Бенито, Каргбо.

Минай (1-й тайм): Каниболоцкий, Матич, Карась, Малепе, Кныш, Петрусенко, Хахлёв, Пыняшко, Кожанов, Шпак, Угечукву.

Минай (2-й тайм): Попович, Маембе, Кополовец, Чушенко, Ткачук, Снижко, Милевский, Ахмедзаде, Нуриев, Шиндер, Панчишин, Таран.