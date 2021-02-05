Спарринг на сборах в Турции завершился в пользу украинской команды.
Фото ФК Ингулец
05 февраля 2021, 19:36
В очередном контрольном поединке Ингулец встретился с болгарским ЦСКА и одержал минимальную победу.
Единственный, он же победный, мяч забил Михаил Плахотнюк на первой компенсированной минуте матча, когда арбитр уже посматривал на свой секундомер.
Раздосадованные неудачей болгары начали откровенно грубить, и под занавес поединка футбол едва не превратился в массовую драку, но страсти удалось погасить.
Ингулец — ЦСКА 1948 1:0
Гол: Плахотнюк, 90+1.
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