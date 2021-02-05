Украина

Спарринг на сборах в Турции завершился в пользу украинской команды.

В очередном контрольном поединке Ингулец встретился с болгарским ЦСКА и одержал минимальную победу.

Единственный, он же победный, мяч забил Михаил Плахотнюк на первой компенсированной минуте матча, когда арбитр уже посматривал на свой секундомер.

Раздосадованные неудачей болгары начали откровенно грубить, и под занавес поединка футбол едва не превратился в массовую драку, но страсти удалось погасить.

Ингулец — ЦСКА 1948 1:0

Гол: Плахотнюк, 90+1.

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