Украина

Бразильский защитник дал комментарий после контрольного поединка.

Исмаили поделился эмоциями после поединка против Бораца — одном из первых после длительной травмы.

"Семь долгих месяцев без футбола – очень тяжелый период длительной и усердной работы. Я болел за нашу команду, находясь вне поля, а сейчас счастлив, что наконец-то сам вернулся и принял участие в матче. Счастливый день! Я снова играл и чувствовал себя хорошо. Конечно, еще во многом нужно прибавить, но было важно почувствовать атмосферу и показать себя на поле.



Была очень сложная травма, слишком много времени не играл, но перед спаррингом был даже возбужден сильнее обычного, что смогу снова выйти и показать себя. Слава Богу, все получилось, чувствовал себя хорошо. Понятно, что есть небольшой страх, но он преимущественно в голове. Я на правильном пути. Продолжу работать, чтобы вернуться как можно быстрее уже в официальных матчах.



Потихоньку возвращаюсь и верю, что совсем скоро смогу играть так, как и раньше. Есть страх, потому что эта травма, конечно же, навсегда останется в моей голове. Самое главное – трудиться, стараться и с каждым днем чувствовать себя все лучше и лучше, чтобы проявлять себя максимально", — приводит слова Исмаили официальный сайт "горняков".

На Football.ua доступно видео голов и обзор поединка Шахтера против Бораца.