Украина

Нападающий киевлян дал комментарий относительно сборов команды.

Динамо готовится к оставшейся части сезона в рамках тренировочных сборов. Артем Беседин рассказал о впечатлениях от подготовки.

"Безусловно, стану сильнее. Я все это время готовился, даже когда не тренировался с командой. И все время ждал этого момента. Считаю, что первый сбор прошел хорошо. Как и второй, который еще не завершился. На втором сборе больше матчей, набираем форму через игровую практику – для футболиста это лучше всего. Еще есть время до первого матча. Уверен, что и я, и вся команда подойдем к первой игре в оптимальных кондициях.

Супряга, Русин, Ванат? Все они хорошие футболисты. С ними интересно работать, конкурировать.

Тяжело ли без шуток на сборах? Да на самом деле уже даже немного искры летят. Уже конец второго сбора, поэтому хочется и домой. Но это работа, наше дело, и мы стараемся выполнять его на все сто процентов и выкладываться во время каждой тренировочной игры", — приводит слова Беседина официальный сайт киевлян.

Напомним, что Динамо дозаявило Беседина на вторую часть сезона в УПЛ.