Украинский форвард отбыл дисквалификацию из-за допинга.
Артем Беседин, ФК Динамо Киев
02 февраля 2021, 12:42
Нападающий киевского Динамо Артем Беседин был внесен в заявку киевлян на сезон-2020/21 украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
24-летний форвард отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, так что его последняя игра в УПЛ была в декабре 2019 года.
В настоящее время Беседин набирает форму на учебно-тренировочных сборах в Турции и готовится ко второй половине сезона.
Ближайший матч УПЛ для Динамо состоится 13 февраля, где соперником киевлян будет Олимпик.