Украина

Украинский форвард отбыл дисквалификацию из-за допинга.

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин был внесен в заявку киевлян на сезон-2020/21 украинской Премьер-лиги. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

24-летний форвард отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, так что его последняя игра в УПЛ была в декабре 2019 года.

В настоящее время Беседин набирает форму на учебно-тренировочных сборах в Турции и готовится ко второй половине сезона.

Ближайший матч УПЛ для Динамо состоится 13 февраля, где соперником киевлян будет Олимпик.