Украина

Габонский форвард все еще может продолжить карьеру в УПЛ.

Киевское Динамо сделает второе предложение по нападающему Хатайспора Аарону Бупендзе. Об этом сообщает Fanatik.

Турецкий предприниматель Сурейя Эртугрул рассказал, что именно он предложил наставнику киевлян Мирче Луческу подписать Бупендзу, который на настоящее время является лучшим бомбардиром Суперлиги в нынешнем сезоне.

"Я предложил Бупендзу Мирче Луческу. Трансферное окно открыто в Украине до 2 марта. Им нужен нападающий и им было предложено два игрока. Они просмотрели Бупендзу. Я вместе с Луческу смотрел матч против Фенербахче. Затем я разговаривал по телефону с Луческу и тренером Хатайспора Омером Эрдоганом.

Они заговорили и про Жерсона Родригеса, который в минувшем сезоне играл в аренде за Анкарагюджю. Хатайспору интересен Родригес и поскольку это был последний день трансферного окна, они сказали, что давайте сначала осуществим трансфер Родригеса, а потом поговорим о Бупендзе. В итоге клубы не смогли договориться об экономических условиях. Президент Динамо не смог приехать в Анталию из-за смерти отца. Динамо возвращается в понедельник в Украину, но так как рынок открыт в Украине до 2 марта, они сделают второе предложение Хатайспору.

Луческу очень понравился Бупендза и он очень хочет этот трансфер. Динамо не назвало цифру, которую готово заплатить, но Хатайспор хотел 10 миллионов евро. Дженоа и Краснодар сделали официальное предложение, как и Галатасарай, но Хатайспор хочет 10 миллионов евро, но такие деньги пока никто не хочет отдавать. Динамо сделает еще одно предложение, но Хатайспор не нуждается в деньгах. Сейчас они не собираются продавать игрока, пока за него не предложат требуемой суммы", — сказал Эртугрул.

Ранее сообщалось, что Динамо предлагало за 24-летнего габонца 9 миллионов евро в рассрочку, на что турецкий клуб ответил отказом.