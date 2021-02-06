Украина

Бразилец пока еще остается игроком "горняков".

Бразильский клуб Интернасьонал пока не делал официального предложения донецкому Шахтеру по нападающему Тайсону, у которого заканчивается контракт с "горняками" предстоящим летом. Об этом сообщает Revista Colorada.

По информации источника, клубы уже провели первую встречу, но до сих пор не было выдвинуто каких-то конкретных предложений.

Сам Тайсон уже выразил желание вернуться в Интернасьонал, тренировки которого он посещал во время зимнего отпуска, после окончания контракта с Шахтером.

В настоящее время Интернасьонал лидирует в чемпионате Бразилии, опережая Фламенго на два очка.