Украина

Победитель будет определен 15 февраля.

УАФ определила трех претендентов на награду лучшего футболиста-легионера в Украине по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

На награду лучшему легионеру претендуют два игрока донецкого Шахтера — Тайсон и Манор Соломон, а третьим кандидатом является форвард Олимпика Шахаб Захеди.

Тайсон — многолетний лидер "горняков", который в 2019 году стал лучшим игроком по версии УАФ, в прошлом году помог Шахтеру завоевать золотые медали в УПЛ, забив 10 голов, а помимо этого его команда дошла до полуфинала Лиги Европы.

Соломон блеснул в еврокубках нынешнего сезона. Манор забил пять голов в этом сезоне, в том числе дважды поразил ворота мадридского Реала в Лиге чемпионов, где "горняки" выиграли обе встречи против испанского гранда на групповом этапе турнира.

Шахаб стал открытием чемпионата Украины, присоединившись к Олимпику летом 2019 года. Иранский форвард здорово влился в донецкую команду и стал одним из самых результативных игроков УПЛ. В настоящее время он является лучшим бомбардиром УПЛ, забив за первую часть сезона восемь голов.

Награждение пройдет 15 февраля на церемонии "Футбольные звезды Украины-2020".