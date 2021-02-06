Украина

Защитник "горняков" прокомментировал цели на ближайшее будущее.

Исмаили считает, что возвращение в национальную команду Бразилии — не главная цель на данный момент.

"Остается ли надежда сыграть за сборную Бразилии? Сейчас с каждым разом сложнее и сложнее [попасть в команду]. Все больше молодых талантливых ребят, которые участвуют в, возможно, более конкурентоспособных чемпионатах.

Сейчас главное полностью восстановиться после травмы и играть в футбол. Если я буду показывать качественную игру, то надежда вернуться в сборную всегда есть. Это не главная цель сейчас. Главная цель играть за Шахтер, добиваться побед. Думаю, если я вернусь когда-то в сборную, то моя работа в Шахтере проходит хорошо", — сказал Исмаили.

Напомним, бразилец ранее признался, что у него остается страх из-за травмы, которая не уходит из головы.