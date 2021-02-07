Украина

Специалист принимал дисциплинарные меры в адрес Николая.

Бывший главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич рассказал, почему летом 2019 года перевел хавбека Николая Шапаренко в команду U-21.

"О Шапаренко я говорил, что если он пересмотрит свое отношение... Он здорово начинал и у нас. Но потом, к сожалению, пресса, наверное, мнения экспертов, заставили его переоценить свои возможности. Но самое главное, что он сделал правильные выводы. Сейчас он один из креативных футболистов вместе с Буяльским. Можно сказать, они в центральной зоне делают разницу.

Когда играли в Лондоне с Челси, он играл тоже начинал атаки, как и сейчас при Луческу, здорово выглядел. Держит большой объем работы, опускается низко, получает мячи, разгоняет атаки", — сказал Хацкевич в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

В текущем сезоне на счету Шапаренко 20 матчей за "бело-синих" во всех турнирах, в которых он трижды поражал ворота соперников.

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