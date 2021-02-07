Украина

Днепровский клуб добыл уверенную победу.

В рамках товарищеского матча на сборах в Турции Днепр-1 не оставил шансов черногорской Зете (4:1).

За днепрян голами отличились Когут, Довбик, Игнатенко и Тейлор. У гостей забил Орландич.

Напомним, что в первом матче 7-го января Днепр-1 разгромно уступил ташкентскому Локомотиву.

СК Днепр-1 — Зета 4:1

Голы: Когут, 5, Довбик, 39, Игнатенко, 68, Тейлор, 86 - Орландич, 70

Ранее сообщалось, что Днепр-1 объявил о подписании форварда загребского Динамо.