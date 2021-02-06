Марио Чуже продолжит карьеру в украинском клубе.
Марио Чуже, СК Днепр-1
06 февраля 2021, 13:12
Нападающий загребского Динамо Марио Чуже подписал контракт с Днепром-1, сообщает пресс-служба украинского клуба.
Арендное соглашение с 21-летним хорватом рассчитано до конца нынешнего сезона и включает в себя пункт о выкупе футболиста. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро, а его соглашение с Динамо рассчитано до начала 2025 года.
Чуже уже присоединился к Днепру-1 на сборах в Турции и уже провел первую тренировку.
В текущем сезоне Чуже провел восемь поединков, в которых отметился двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Днепр-1 арендовал вингера Фламенго.