Украина

Марио Чуже продолжит карьеру в украинском клубе.

Нападающий загребского Динамо Марио Чуже подписал контракт с Днепром-1, сообщает пресс-служба украинского клуба.

Арендное соглашение с 21-летним хорватом рассчитано до конца нынешнего сезона и включает в себя пункт о выкупе футболиста. Transfermarkt оценивает игрока в 500 тысяч евро, а его соглашение с Динамо рассчитано до начала 2025 года.

Чуже уже присоединился к Днепру-1 на сборах в Турции и уже провел первую тренировку.

В текущем сезоне Чуже провел восемь поединков, в которых отметился двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 арендовал вингера Фламенго.