Закарпатский клуб регулярно отбивает определенную часть выплат на своих футболистах.
Михаил Кополовец, фото ФК Минай
08 февраля 2021, 06:20
В эфире передачи "Футбольный формат" журналистам удалось со слов спортивного директора закарпатского Миная Михаила Кополовца узнать о системе штрафных санкций, которые действуют внутри коллектива.
Так, присутствие избыточного веса у футболиста обойдется ему в достаточно круглую сумму — за каждые 100 грамм придется выложить 10 долларов, если верить источнику.
При этом, спортивный директор также сообщил, что по прибытию игроков на зимние сборы после праздников в семейном кругу, клуб пополнил свой бюджет на приличную сумму.
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