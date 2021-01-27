Новичком Миная стал Даниил Карась.
Даниил Карась, фото ФК Минай
27 января 2021, 22:04
Минай подписал контракт с правым защитником Даниилом Карасем — сообщил официальный сайт клуба.
24-летний футболист является воспитанником Днепра, а с 2016-го по 2018 годы выступал в молодежной команде киевского Динамо.
Карась имеет опыт выступлений в УПЛ — в 2018 году на правах аренды выступал в киевском Арсенале.
До перехода в Минай выступал в Первой лиге за Горняк-Спорт.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.