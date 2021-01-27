Украина

Новичком Миная стал Даниил Карась.

Минай подписал контракт с правым защитником Даниилом Карасем — сообщил официальный сайт клуба.

24-летний футболист является воспитанником Днепра, а с 2016-го по 2018 годы выступал в молодежной команде киевского Динамо.

Карась имеет опыт выступлений в УПЛ — в 2018 году на правах аренды выступал в киевском Арсенале.

До перехода в Минай выступал в Первой лиге за Горняк-Спорт.

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