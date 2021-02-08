Украина

Команда Мирчи Луческу провела заключительный спарринг на турецких сборах.

В своем заключительном матче на турецких сборах киевское Динамо уверенно обыграло белорусский БАТЭ со счетом 5:2.

Счет в матче был открыт уже на седьмой минуте поединка, когда Цыганков после передачи Андриевского развернулся перед штрафной и точно пробил в дальний нижний угол. Затем в середине первого тайма Карлос Де Пена поразил ворота соперника красивым ударом со штрафного удара, пробив точно в девятку.

Третий мяч киевляне забили через четыре минуты после быстрой контратаки, в которой Цыганков должен был оформлять дубль, но промазал по мячу, однако защитник БАТЭ переправил мяч в собственные ворота.

Во втором тайме были забиты еще четыре мяча. причем все в концовке матча. Сперва на 78-й минуте Умаров здорово пробил с дальнего штрафного удара, поразив ворота Нещерета. Затем на 84-й минуте Дуэлунд получил мяч на линии штрафной от Родригеса и спокойно расстрелял ворота гостей. Спустя две минуты Сорока классно пробил в дальний угол, забив второй мяч для белорусов, но а последнее слово было за Родригесом, который обыграл защитника в штрафной и отправил мяч в ворота на 88-й минуте.

Динамо — БАТЭ 5:2

Голы: Цыганков, 7, Де Пена, 20, Копитович, 24 (автогол), Дуэлунд, 84, Родригес, 88 — Умаров, 78, Сорока, 86

Динамо: Бущан (Нещерет, 46, (Моргун, 86)) – Миколенко (Сидклей, 67), Попов (Сирота, 72), Забарный (Шабанов, 58), Караваев (Кендзера, 46) – Андриевский, Шепелев (Сидорчук, 46), Буяльский (Дуэлунд, 72), Де Пена (Родригес, 46), Цыганков (Леднев, 62) – Бєседин.