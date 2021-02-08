Украина

Вирджил Гицэ может продолжить карьеру в Украине.

Центральный защитник Вииторула Вирджил Гицэ в скором времени может стать игроком киевского Динамо. Об этом сообщает Prosport.ro.

По информации источника, клубы уже начали переговоры по возможному трансферу 22-летнего румына, которого Transfermarkt оценивает в 1,3 миллиона евро. Киевляне готовы пойти на требования румынского клуба и заплатить 1 млн евро.

Отмечается, что в услугах Гицэ лично заинтересован главный тренер Динамо Мирча Луческу.

В нынешнем сезоне Гицэ провел 14 поединков в футболке Вииторула. Также Вирджил является капитаном молодежной сборной Румынии, за которую отыграл девять матчей, отметившись одним голом.