Украина

Победитель номинации будет определен 15 февраля.

Александр Рябоконь, Виктор Скрипник и Мирча Луческу названы кандидатами на звание лучшего главного тренера в Украине в 2020 году. Об этом сообщает Футбольні зірки України.

Под руководством Рябоконя черниговская Десна провела отличный сезон в УПЛ и долгое время претендовала на серебряные медали чемпионата, пока не финишировала четвертой. После этого команда из Чернигова впервые в своей истории сыграла в еврокубках.

Луганская Заря, которой руководит Скрипник, испытывала проблемы со стабильностью на всех фронтах в прошлом сезоне, но несмотря на все луганчане смогли взять бронзу в УПЛ, а затем неплохо показали себя в групповом этапе Лиги Европы.

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Луческу возглавил Динамо прошлым летом, но уже за полгода все видят изменения в игре киевского клуба под руководством румынского специалиста. Он начал свой путь с киевлянами с победы в Суперкубке Украины, с выхода в групповой этап Лиги чемпионов, который продолжится плей-оффом Лиги Европы в этом месяце. После первой половины сезона именно Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ.

Отметим, что в тройку финалистов для голосования не попал главный тренер Шахтера Луиш Каштру, который по итогам прошедшего сезона привел "горняков" к золотым медалям в УПЛ. В этом сезоне "горнякам" явно не хватает стабильности, но несмотря на это, Шахтер дважды обыграл Реал в групповом этапе Лиги чемпионов.

Проголосовать за номинантов можно на официальной странице церемонии награждения. Победитель будет назван 15 февраля.