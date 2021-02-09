Украина

Несмотря на это, бразильский клуб не может себе позволить даже такую зарплату игрока Шахтера.

Полузащитник и лидер Шахтера Тайсон принял окончательное решение покинуть донецкий клуб. Контракт 32-летнего бразильца истекает в июне 2021 года. Он решил его не продлевать и вернуться в Бразилию, о чем неоднократно заявлял в прессе.

Как сообщает GDH, Тайсон продолжает вести переговоры с Интернасьоналем касательно будущего трансфера, ради которого футболист готов пойти на снижение заработной платы более чем на 40% по сравнению с тем, что он зарабатывает в Украине.

Тем не менее, отмечается, что даже с учетом уступок бразильского хавбека Интернасьонал не может удовлетворить его финансовые требования, поэтому переговоры между футболистом и клубом продолжаются.

Ранее появлялась информация, что Интернасьонал пока не делал официального предложения донецкому Шахтеру по Тайсону, который отказался от вариантов продолжения карьеры в России, Китае и ОАЭ.