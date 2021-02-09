Украина

Вингер Шахтера нацелился на возвращение в родную Бразилию.

Тайсон отказался от предложений из России, Китая и ОАЭ, сообщает издание Globo Esporte.

Как утверждает источник, вингер Шахтера собирается перейти в Интернасьонал, с которым агенты уже ведут переговоры.

Тайсон рассчитывает, что его бывший клуб предложит ему контракт сроком на три года. Однако представитель бразильской Серии А не сможет предложить аналогичную Шахтеру зарплату.

Напомним, что Интернасьонал пока что ограничился устными договоренностями и не делал официальное предложение.