Украина

Домашний стадион "азовцев" пока еще не готов.

Поединок 14-го тура украинской Премьер-лиги, первый после зимнего перерыва, между Мариуполем и Александрией не сможет состояться на домашнем стадионе "азовцев". Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Вместо этого встреча, запланированная на 14 февраля, состоится на Славутич-Арене в Запорожье. Начало игры в 14:00. Главным арбитром матча назначен Александр Шандор.

Напомним, что в первом круге УПЛ Мариуполь проводил свои домашние матчи в гостях, так как стадион имени Владимира Бойко, на котором выступают "азовцы", был на реконструкции. Судя по всему, ремонт все еще продолжается.