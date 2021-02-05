"Азовцы" завершили второй тренировочный сбор.
ФК Мариуполь
05 февраля 2021, 10:22
Мариуполь вернулся в Украину после второго тренировочного сбора в турецкой Анталье.
Покинув свой лагерь в 6:00, мариупольцы сперва на автобусе отправились в аэропорт Анталии, а оттуда уже совершили перелет в Стамбул и затем в Запорожье.
В запорожском аэропорту команду ждал клубный автобус, на котором клуб добрался до Мариуполя.
Футболисты получили один выходной день, и уже шестого февраля соберутся на клубной учебно-тренировочной базе, где начнут подготовку у матчу против Александрии в 14-м туре УПЛ.
Поединок Мариуполь — Александрия состоится 14-го февраля и начнется в 14:00 по киевскому времени.