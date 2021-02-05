Украина

"Азовцы" завершили второй тренировочный сбор.

Мариуполь вернулся в Украину после второго тренировочного сбора в турецкой Анталье.

Покинув свой лагерь в 6:00, мариупольцы сперва на автобусе отправились в аэропорт Анталии, а оттуда уже совершили перелет в Стамбул и затем в Запорожье.

В запорожском аэропорту команду ждал клубный автобус, на котором клуб добрался до Мариуполя.

Футболисты получили один выходной день, и уже шестого февраля соберутся на клубной учебно-тренировочной базе, где начнут подготовку у матчу против Александрии в 14-м туре УПЛ.

Поединок Мариуполь — Александрия состоится 14-го февраля и начнется в 14:00 по киевскому времени.