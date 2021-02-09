Команда Владимира Шарана продолжит подготовку в Украине.
ФК Александрия
09 февраля 2021, 19:44
Сегодня Александрия провела свой заключительный контрольный матч на сборах в Турции в рамках подготовки ко второй половине сезона.
Соперником команды Владимира Шарана была латвийская Вилмиера. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу украинского клуба, за который голами отметились Гречишкин, Вантух и Банада.
Александрия — Валмиера 3:1
Голы: Гречишкин, Вантух, Банада
Александрия (стартовый состав): Билык, Пашаев, Дубра, Бондаренко, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Шастал, Ковалец, Вантух, Ситало
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