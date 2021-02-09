Украина

Команда Владимира Шарана продолжит подготовку в Украине.

Сегодня Александрия провела свой заключительный контрольный матч на сборах в Турции в рамках подготовки ко второй половине сезона.

Соперником команды Владимира Шарана была латвийская Вилмиера. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу украинского клуба, за который голами отметились Гречишкин, Вантух и Банада.

Александрия — Валмиера 3:1

Голы: Гречишкин, Вантух, Банада

Александрия (стартовый состав): Билык, Пашаев, Дубра, Бондаренко, Мирошниченко, Банада, Гречишкин, Шастал, Ковалец, Вантух, Ситало

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