Украина

Новоиспеченный ассистент главного тренера донецкого Олимпика поделился планами на ближайшее будущее.

Одним из главных "трансферов" зимнего периода в украинском футболе стало подписание донецким Олимпиком в качестве ассистента главного тренера ивуарийского экс-футболиста Яя Туре, который годом ранее завершил карьеру в китайском Циндао Хуанхай.

В новой для себя должности некогда игрок донецкого Металлурга, каталонской Барселоны и Манчестер Сити, а также еще шести клубов по всему миру, уже успел дать интервью телеканалу Футбол, в котором поделился планами на ближайшее будущее и рассказал об эмоциях от возвращения в Украину.

"Невероятная погода. Я по ней немного соскучился, — прокомментировал Туре обильный снегопад в столице нашей страны, — На самом деле я очень рад вернуться в Украину. Туда, где начинался взлет моей карьеры. В первую неделю моя задача — познакомиться с командой и понять, чего желает главный тренер.

Первая игра против Динамо — это возможность увидеть, на каком мы уровне. Луческу — прекрасный оппонент. Он замечательно работал в Шахтере и теперь показывает свои лучшие качества в Динамо.

Конечно, я хочу иметь PRO диплом тренера. Думаю, это случится в ближайшие несколько лет, и тогда я смогу двигаться дальше".

Матч Динамо — Олимпик запланирован на 13 февраля, начало в 17:00 по киевскому времени.