Украина

Новый помощник тренера Олимпика рассказал, почему выбрал именно донецкий клуб.

Яя Туре дал первый комментарий в должности ассистента Игоря Климовского.

"Я начинал свою карьеру профессионального игрока в Донецке, – цитирует Яя Туре официальный сайт Олимпика. – Теперь в Украине я начинаю свою тренерскую карьеру. Я понимаю, что Олимпик — это не Металлург, но я запомнил, какие здесь доброжелательные и открытые люди. Мне импонирует местный менталитет".

"Даже мой агент был удивлен, что я хочу учиться на тренера именно в Украине, но я был тверд в своем решении. Здесь можно спокойно и без давления учиться, это место, где тебя примут, как друга, поэтому я рад, что тренер Олимпика позволил мне присоединиться к его команде".

"Игорь Климовский — опытный специалист, который много работал с молодежью, а теперь демонстрирует отличные результаты в УПЛ. Уверен, я смогу много почерпнуть у него как в тактическом плане, так и в вопросах подготовки команды".

"При этом я уверен, что могу быть полезен игрокам Олимпика как профессионал и старший товарищ. Я полон энтузиазма и мотивирован учиться, чтобы вырасти в хорошего тренера".

Ранее Яя Туре был официально представлен команде и принял участие в первой тренировке.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.