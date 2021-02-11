Стороны решают вопрос о возможном окончательном отчислении из команды.
Евгений Селезнев, ФК Колос Ковалевка
11 февраля 2021, 16:59
Нападающий Евгений Селезнев провел официальную встречу с руководством Колоса, чтобы окончательно решить вопрос о своем отчислении из команды.
Как сообщает Футбол NEWS, 35-летний украинский форвард сегодня, 11 февраля, в 11:00 по киевскому времени встретился в Ковалевке с президентом клуба Андреем Засухой.
Именно по итогам данной беседы окончательно определится будущее Селезнева в Колосе.
Напомним, Евгений Селезнев перешел в Колос прошлым летом и за это время провел 12 поединков, в которых забил пять голов.
В начале февраля его отчислили из команды якобы из-за нарушения режима, хотя сам футболист свою вину всячески отрицает.