Украина

Стороны решают вопрос о возможном окончательном отчислении из команды.

Нападающий Евгений Селезнев провел официальную встречу с руководством Колоса, чтобы окончательно решить вопрос о своем отчислении из команды.

Как сообщает Футбол NEWS, 35-летний украинский форвард сегодня, 11 февраля, в 11:00 по киевскому времени встретился в Ковалевке с президентом клуба Андреем Засухой.

Именно по итогам данной беседы окончательно определится будущее Селезнева в Колосе.

Напомним, Евгений Селезнев перешел в Колос прошлым летом и за это время провел 12 поединков, в которых забил пять голов.

В начале февраля его отчислили из команды якобы из-за нарушения режима, хотя сам футболист свою вину всячески отрицает.