Украина

Была опубликована долгожданная официальная позиция клуба.

На фоне разгоревшегося скандала вокруг отчисления нападающего ковалевского Колоса Евгения Селезнева из состава команды во время зимних тренировочных сборов, оставалось лишь вопросом времени появление официальной реакции клуба на данный инцидент.

Представитель украинской Премьер-лиги выждал небольшую паузу, после чего на своем официальном сайте опубликовал информацию о том, что футболист действительно покинул расположение команды, которая в данный момент находится на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Кроме того, клуб указал на то, что в контрольном поединке против брестского Руха, который прошел 31 января, Селезнев участия не принимал, в тот же день отправившись в Киев.

Пресс-служба Колоса пообещала предоставить больше информации относительно случившегося уже в ближайшее время.

По поводу данного инцидента на данный момент успели высказаться как сам Евгений, так и главный тренер донецкого Олимпика, который базируется вместе со своей командой неподалеку от Колоса. В то же время, наставник Колоса Руслан Костышин воздержался от любых комментариев на счет сложившейся ситуации.