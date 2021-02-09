Украина

Украинский форвард намерен разобраться инциденте.

Нападающий Колоса Евгений Селезнев резко высказался о сложившейся ситуации вокруг своего отчисления и клуба.

"Я хочу развеять грязь, которая на меня выливается. До меня доходят слухи, что кто-то подошел к Руслану Костышину и сказал, чтобы он обратил на меня внимание, когда мне растирали ахиллы, что я неадекватный. Все сборы я работал, привел себя в порядок и сумасшедшую форму. У нас были хорошие отношения с Костышиным – он тренер, а я футболист. У меня даже не было времени с кем-то ругаться, потому что в 9 подъем. Потом индивидуальное занятие в зале и командная тренировка.

Сейчас из меня в один момент пытаются сделать конченого алкоголика. Я не понимаю, откуда растут ноги. Наверное, кто-то Костышину капает в уши. Наверное, я кому-то невыгоден в этой команде. У меня со всеми были нормальные отношения, а сейчас не берет трубку ни тренер, ни президент.

Сейчас мне хотят дать тренера, чтобы я тренировался отдельно от команды, забрать у меня футбол. В клубе сначала говорили, что я был выпившим. Я говорю: "Поехали сдадим кровь". Потому уже говорили, что я был неадекватным. Говорю, давайте сдадим анализы. А они – мне: "Оно нам не надо". Как это не надо? Мне же надо отбелить свое имя, на меня вылилась грязь. В клубе говорят, что не они выливали эту грязь. Откуда тогда взялось вот это все?

Мы действительно виделись с Ворониным, но это была разница в 2-3 дня. Виделись и с другими людьми, это известные футболисты, которые играли в европейских чемпионатах. Я не буду называть фамилии, не буду выносить сор из избы.

Мы действительно собрались за 3 дня до игры. Я предупредил, что поеду и посижу с людьми. На следующий день у нас было восстановление, тренировки у нас не было. Это нормально. Думаю, я имею право встретиться со своими друзьями, с которыми играл в сборной, в еврокубках.

Из меня сейчас сделали негативного человека и никто не дает опровержение. Где доказательства? Я же не мальчик с улицы. При всех моих заслугах, алкоголик достиг бы того, чего достиг я? Думаю, нет. Клуб хочет разорвать со мной контракт, но я не понимаю на основании чего. Я хочу разобраться.

Поднимайте видео из гостиницы, счета из номера – я никуда не выходил. Я приму любое доказательство, только скажите, в чем я виноват. Но я полностью чист. Я виноват, что не вышел на матч, но это из-за ахилла. Я буду докапываться до правды до конца.

Я не говорю, что царь и бог, что король футбола, но таким образом с таким футболистом не поступают. На данный момент все команды сформированы, а Селезнев выставлен в плохом свете", – сказал украинский форвард для ютуб-канала Бомбардир.

Ранее Селезнев поделился подробностями дня, когда узнал о своем отчислении из Колоса.

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