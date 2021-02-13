Украина

На счету форварда Зари теперь 90 взятий ворот в матчах чемпионата Украины.

Заря взяла реванш у Десны за поражение в первом круге, одержав важнейшую победу в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (2:1).

Главным героем этого матча стал нападающий луганского клуба Александр Гладкий, которому удалось дважды отправить мяч в сетку ворот команды Александра Рябоконя.

Нельзя не отметить, что благодаря этому дублю 33-летний форвард поднялся на девятую строчку в рейтинге лучших бомбардиров в истории чемпионата Украины. Теперь в активе Александра 90 мячей в 311 поединках первенства страны.

Вашему вниманию рейтинг лучших бомбардиров в истории УПЛ:

1-2. Максим Шацких – 123 гола, 261 матч;

1-2. Сергей Ребров – 123 гола, 341 матч;

3. Евгений Селезнев – 116 голов, 239 матчей;

4. Андрей Воробей – 105 голов, 315 матчей;

5. Андрей Ярмоленко – 99 голов, 228 матчей;

6. Жуниор Мораес – 98 голов, 179 матчей;

7. Александр Гайдаш – 95 голов, 258 матчей;

8. Марко Девич – 90 голов, 219 матчей;

9. Александр Гладкий – 90 голов, 311 матчей;

10. Сергей Мизин – 90 голов, 342 матча.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Десна вы можете на Football.ua.