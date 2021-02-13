Наставник Десны высказался о поражении от Зари в матче чемпионата Украины.
Александр Рябоконь, ФК Заря Луганск
13 февраля 2021, 19:59
Заря взяла реванш у Десны за поражение в первом круге, одержав важнейшую победу в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (2:1). Главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь подвел итоги данного противостояния.
"Боевой матч, обе команды имели шансы на победу, но, наверное, победил сильнейший и более удачливый. Заря не допустила никаких голевых ошибок в отличие от нас. Особенно это касается первого мяча, сыграла более аккуратно и надежно, думала о 3-х очках, важных в нашей борьбе".
"Промах Домбровского на 88-й минуте? Я всегда говорю что с таких позиций выше ворот бьют только с перепугу, в принципе, нужно попадать".
Что касается состояния Максима Имерекова, он мужественный парень. Я думаю, у него будет все нормально", — приводит слова Рябоконя официальный сайт Зари.
Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Десна вы можете на Football.ua.
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