Украина

Наставник Десны высказался о поражении от Зари в матче чемпионата Украины.

Заря взяла реванш у Десны за поражение в первом круге, одержав важнейшую победу в рамках 14-го тура украинской Премьер-лиги (2:1). Главный тренер черниговского клуба Александр Рябоконь подвел итоги данного противостояния.

"Боевой матч, обе команды имели шансы на победу, но, наверное, победил сильнейший и более удачливый. Заря не допустила никаких голевых ошибок в отличие от нас. Особенно это касается первого мяча, сыграла более аккуратно и надежно, думала о 3-х очках, важных в нашей борьбе".

"Промах Домбровского на 88-й минуте? Я всегда говорю что с таких позиций выше ворот бьют только с перепугу, в принципе, нужно попадать".



Что касается состояния Максима Имерекова, он мужественный парень. Я думаю, у него будет все нормально", — приводит слова Рябоконя официальный сайт Зари.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Заря — Десна вы можете на Football.ua.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.