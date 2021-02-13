Украина

Румынский тренер рассказал о трансферах киевлян.

Мирча Луческу подтвердил, что Артем Шабанов и Назарий Русин отправятся в Легию на правах арендного соглашения до конца сезона.

"Артем пропустил очень много из-за травмы и операции. Ему было тяжело входить в игровой ритм. В таком возрасте ему нужно играть. Когда появилась возможность с Легией, я пообещал, что отпущу его в Варшаву. Он хорошо cыграл против Легии на сборах, наверное, там его и заметили. Ни в коем случае не идет речь о том, что он покинет команду – Шабанов едет в аренду на три месяца.

Русин? Легия — это качественная команда европейского уровня, которая борется за чемпионство. И они изъявили желание видеть Русина в своем составе. Ему нужно поменять обстановку, почувствовать этот европейский уровень. Думаю, это пойдет только на пользу. Помимо игроков, которые у нас на скамейке запасных, у нас есть очень перспективная молодежь, которая должна сделать шаг во взрослый футбол", — приводит слова Луческу официальный сайт киевлян.

Отметим, что трансферную стоимость Шабанова портал Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро, при указанных сроках истечения контракта в конце 2021 года.