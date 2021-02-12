Украина

Чеслав Михневич прокомментировал ситуацию с возможным переходом в Легию Артема Шабанова.

Для осуществления трансфера защитника Динамо Артема Шабанова в Легию осталось урегулировать некоторые детали.

"Ситуация с Шабановым проста: ведутся переговоры с Динамо, осталось урегулировать некоторые детали, – цитирует тренера Легии официальный сайт клуба. – Надеюсь, до конца недели все прояснится".

"Шабанов в хорошей физической форме, он левша и может сыграть в центре в схеме с тремя или четырьмя защитниками, а также слева в обороне".

Ранее сообщалось, что в Легию может перейти нападающий Динамо Назарий Русин.

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