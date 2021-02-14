Украина

Нападающий закарпатского Миная поделился впечатлением от дебюта за новый клуб.

"Зимний" новичок закарпатского Миная, украинский нападающий Артем Милевский, сумел дебютировать уже в первой официальной игре своей новой команды в 2021-м году, которую подопечные Василия Кобина проводили в рамках 14-го тура, на своем поле приняв ПФК Львов.

К большому сожалению Милевского, отличиться забитым мячом или отдать голевую передачу ему так и не удалось, а команд, так и вовсе, уступила в напряженной борьбе (1:2).

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После завершения поединка, нападающий дал интервью телеканалу Футбол, в котором поделился своими впечатлениями от первого матча за новый клуб, также обсудив различные аспекты поединка.

"Эмоции от возвращения хорошие. Очень рад вернуться, вновь выступать в УПЛ. Конечно, результат не такой, как мы ожидали. Разбирали игру соперника, нам указывали, как они будут играть. Но пропустили быстрых два гола в контратаках. Потом сразу забили во втором тайме, вроде, все стало налаживаться, появились подходы, моменты.

Результат не очень. Готовимся к Александрии. Хотелось бы, чтобы дебют получился лучше.

Говорить что-то о газоне не имеет смысла. У меня вообще первый раз такое на памяти, что УПЛ начинается в середине февраля. Всегда было в начале марта. Условия так себе, на троечку или два с плюсом.

Но поле было одинаковым и для Львова, и для Миная. Соперник за счет двух быстрых голов доиграл до победы. У нас были моменты во втором тайме. Должны были, как минимум, не проигрывать.

Мог сыграть больше (футболист провел на поле 59 минут — ред.), отлично себя чувствовал. Но не мне решать, сколько мне отводится времени на футбольном поле. Будем надеяться, что дальше — больше, будем набирать очки. Все команды идут рядом, будет интересно.

Не особо хотел покидать пределы поля, это — правда. Я чувствовал, что у нас начало получаться, Шиндер забил, счет 1:2, у нас моменты, давление. Уверен, что я бы еще помог, но решать не мне.

К слову, Гимн Украины все еще не забыл", — подытожил нападающий Артем Милевский.

В следующем туре закарпатский Минай ожидает гостевой поединок против Александрии.