Украина

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты первого 14-го тура украинской Премьер-лиги.

Одной из стартовых игр второго круга украинской Премьер-лиги было противостояние между закарпатским Минаем и ПФК Львов, в котором гостям удалось дважды отличиться забитыми голами в ходе быстрых атак еще до перерыва. Подопечные Василия Кобина ответили на выпады оппонентов лишь однажды — Шиндер отличился голом сразу после выхода на замену в перерыве, однако даже для ничейного результата этих усилий его команде не хватило (1:2).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Минай — ПФК Львов 1:2

Голы: Шиндер, 47 — Алваро, 13, 45

Минай: Каниболоцкий — Кныш, Карась (Маембэ, 85), Матич, Малепе — Снижко, Петрусенко (Хохлов, 47), Шпак (Шиндер, 46) — Нуриев, Милевский (Одуеньи, 60), Кожанов (Ахмедзаде, 85).

ПФК Львов: Костик — Ременяк (Грисьо, 84), Махмутович, Михоуби, Якимец — Алваро (Семенив, 84), Брикнер (Довгий, 57) — Эрнест (Чиряк, 61), Сабино, Шина — Ренан (Ныч, 57).

Предупреждения: Петрусенко, Шиндер — Сабино.