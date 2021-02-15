Украина

Полузащитник полтавчан прокомментировал свой результативный дебют за новый клуб.

В матче 14-го тура украинской Премьер-лиги против львовского Руха (1:1) состоялся дебют Георгия Цитаишвили в качестве футболиста полтавской Ворсклы, куда украинец перешел в зимнее трансферное окно из киевского Динамо на правах арендного соглашения.

Рух — Ворскла 1:1 Видео голов и обзор матча

Полузащитнику удалось отличиться забитым мячом уже на 52-й минуте выездного поединка, реализовав передачу от Ибрагима Кане.

Во время послематчевого интервью, фрагмент которого был представлен во время передачи "Великий футбол", Цитаишвили прокомментировал свое выступление в отчетной встрече и поделился впечатлениями от первого периода пребывания под руководством Юрия Максимова.

"Забитые мячи и свобода в действиях на поле — это то, чего мне не хватало в Динамо, скорее всего. Меня тренерский штаб в этом плане поддерживает. Говорит, что нужно обыгрывать, создавать впереди. Даже если пять раз потеряю, то на шестой пройдет.

Я уверен в себе, потому что мне помогают быть таковым. И команда в целом относится к этому нормально", — высказал свое мнение игрок полтавчан.

В следующем туре полтавская Ворскла проэкзаменует еще одного новичка текущего розыгрыша УПЛ — Ингулец из Петрово, сыграв против команды Сергея Лавриненко свой очередной гостевой поединок.